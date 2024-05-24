Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, son 2 sezonda kadroda yer alan 22 yaşındaki pasör Çağla Salih ile yollarını ayırdı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "İki sezon boyunca mavi-beyaz formamızı terleten değerli sporcumuz Çağla Salih'e bize kattıkları için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" denildi. Daha önce Anna Nicoletti, Lauren Carlini, Sara Loda, Valeriia Nudha, Firdevs Kiremitçi, Selin Adalı, Ayşe Çürük, Özge Nur Çetiner ve Ecenur Aksoy'la vedalaşan Aydın temsilcisi Çağla'nın gidişiyle birlikte toplam 10 isimle yollarını ayırmış oldu.

Editör: Adnan Karabulut