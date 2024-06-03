Aydın Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında gençler, Didim'e tarih dolu bir gezi gerçekleştirdi. Aydın'ın zengin tarihini yakından tanımak amacıyla düzenlenen kültür gezisi, gençlerin ilgi odağı oldu. Gezi kapsamında, Aydın'ın önemli antik kentlerinden biri olan ve "kehanet merkezi" olarak bilinen Apollon Tapınağı ziyaret edildi.

Gençler, tarihi mekanları keşfederken Aydın'ın derin kültürel mirasını deneyimleme fırsatı buldu. Aydın Gençlik Merkezi yetkilileri, yapılan gezinin gençlerin sosyal ve kültürel alanda aktif olmalarını sağlamanın yanı sıra Aydın'ın tarihini ve kültürünü daha yakından tanımalarına da katkı sağladığını belirtti. Bu tür etkinliklerin devam edeceği vurgulanırken gençlerin tarihle iç içe günler geçirmesi hedefleniyor.