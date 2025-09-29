Turkcell Superonline, 30 Eylül Salı günü Aydın genelinde internet kesintisi yapılacağını açıkladı. Resmi duyuruya göre kesinti gece 01.00 ile 06.00 saatleri arasında uygulanacak. Planlı bakım nedeniyle Aydın’ın merkez ve tüm ilçelerinde kısa süreli internet sorunları yaşanabileceği bildirildi.

Planlı bakım çalışması gece yapılacak

Turkcell Superonline’ın resmi web sitesinde yayımlanan bilgilendirmede, altyapı geliştirme ve hizmet kalitesini artırma amacıyla bakım yapılacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Denizli, İzmir, Manisa, Uşak ve Aydın illerinden hizmet alan müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için ses ve data servisimizde bakım çalışması planlanmıştır. Bu süreçte bazı müşterilerimizin kısa süreli servis kesintileri yaşaması öngörülmektedir.”

Aydın’ın tüm ilçeleri etkilenecek

Resmi duyuruya göre, Aydın merkez başta olmak üzere 17 ilçede internet hizmetlerinde kesintiler yaşanacak. Özellikle sabit internet ve kurumsal aboneliklerin gece yarısı boyunca bağlantı kaybı yaşaması öngörülüyor.

Çevre illerde de kesinti olacak

Turkcell Superonline’ın açıklamasında yalnızca Aydın değil, İzmir, Denizli, Manisa ve Uşak’ta da aynı saatlerde benzer kesintiler yaşanacağı belirtildi. Mobil internet hizmetlerinin planlı bakım çalışmasından etkilenmeyeceği ifade edildi.

Kullanıcıların dikkat etmesi gerekenler

Yetkililer, bakım süresi boyunca kullanıcıların modemlerini kapatmalarına gerek olmadığını, bağlantının otomatik olarak yeniden sağlanacağını açıkladı. Ancak sorun yaşayan kullanıcıların modemlerini yeniden başlatmaları tavsiye edildi.

Turkcell Superonline’dan bilgilendirme

Şirket, planlı bakımın ardından daha hızlı ve istikrarlı internet hizmeti sunulacağını belirtti. Açıklamada, kesinti nedeniyle yaşanabilecek kısa süreli bağlantı sorunları için müşterilerden anlayış beklendi.

Daha fazla bilgi için

Turkcell Superonline resmi web sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz.