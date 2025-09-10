Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde 19 personel, öğle yemeğinin ardından bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle acil servise başvurdu. Tüm personel tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Hastanede yaklaşık 2 bin personel ve 1.000 hasta için çıkarılan öğle yemeğinde, personelin yedikleri kızartma, börek, çorba ve yoğurt olduğu belirlendi. Şikayet üzerine 19 kişi acil servise kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

İnceleme başlatıldı

Gıda zehirlenmesi şüphesi nedeniyle yemeklerden ve sudan alınan numuneler, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne gönderildi. İncelemelerin sonucuna göre, olayın kesin nedeni belirlenecek.