Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Jandarma Arama ve Kurtarma Tim Komutanlığı, Aydın AFAD İl Müdürlüğü iş birliğiyle depremde arama kurtarma eğitimleri düzenliyor. Eğitimler, jandarma personelinin deprem anında etkin ve hızlı müdahale becerilerini artırmayı hedefliyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama ve Kurtarma Tim Komutanlığı, Aydın AFAD İl Müdürlüğü Konferans Salonu ve AFAD Enkaz Eğitim Alanı'nda jandarma personeline yönelik depremde arama kurtarma eğitimleri düzenliyor. Eğitimler, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada gerçekleştiriliyor.

Teorik eğitimlerde, arama kurtarma operasyonlarının temel prensipleri, kullanılan ekipmanlar ve müdahale yöntemleri detaylı bir şekilde ele alınıyor. Jandarma personeline, deprem sırasında yapılacak operasyonlarda gereken bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla kapsamlı bilgiler aktarılıyor.

Uygulamalı eğitimler ise gerçekçi senaryolar üzerinden yapılan çalışmaları içeriyor. Eğitim alan jandarma personeli, saha koşullarında nasıl hareket edeceklerini ve koordinasyon içinde nasıl çalışacaklarını pratiğe dökme fırsatı buluyor. Bu sayede, kriz anlarında etkin ve hızlı müdahale becerilerini geliştiriyorlar.

Eğitimlerin önemine vurgu yapan yetkililer, jandarma personelinin mesleki yetkinliklerini artırmak için benzer eğitim faaliyetlerinin düzenli olarak devam edeceğini belirtti. Deprem gibi acil durumlarda hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale edebilmenin önemini vurgulayan yetkililer, eğitimlerin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte personelin daha hazır ve donanımlı olacağını ifade ettiler.