Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz Voleybol Turnuvası, Aydın’daki çeşitli kamu kurumlarının katılımıyla gerçekleşti. Turnuvanın sonunda Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, başarılı performansıyla üçüncü sırada yer aldı.

Turnuvaya, Aydın Valiliği, Germencik Kaymakamlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gibi birçok kurum katıldı. Turnuvanın final maçında İl Milli Eğitim Müdürlüğü şampiyon olurken, Germencik Kaymakamlığı ikinci sırayı aldı. İl Sağlık Müdürlüğü ise, Aydın Valiliği'ni geride bırakarak üçüncü sırayı elde etti.

Turnuvanın ödül törenine Aydın Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Destek Hizmetleri Başkanı Av. Hasan Uyar ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Cevat Sandalcı katıldı. Ödüller, dereceye giren takımlara törenle takdim edildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, turnuvaya katılan ve üçüncülük elde eden İl Sağlık Müdürlüğü takımını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Dr. Şenkul, bu tür etkinliklerin kurumlar arası iletişimi güçlendirdiğini ve sporun önemini vurguladığını belirtti.

15 Temmuz Voleybol Turnuvası, kurumlar arasında işbirliğini ve dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlendi. Turnuva, hem sporun teşvik edilmesini hem de kamu kurumları arasında ilişkilerin güçlendirilmesini amaçladı.