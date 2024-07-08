Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul’un liderliğinde, hizmet başkanları, yardımcıları, kamu hastaneleri başhekimleri ve ilçe sağlık müdürlerinin katılımıyla önemli bir çevrimiçi istişare toplantısı düzenlendi. Dr. Şenkul, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun selamlarını ileterek toplantıyı açtı.

Hizmet kalitesini arttırmaya yönelik adımlar

Toplantıda, kamu hastaneleri ve birinci basamak sağlık tesislerinde sunulacak hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla yapılacak çalışmalar ve hasta ile çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik projeler detaylı bir şekilde ele alındı. Dr. Şenkul, Sağlık Bakanlığı’nın kısa, orta ve uzun vadede uygulanacak planlamaları hakkında katılımcılara kapsamlı bilgilendirmelerde bulundu.

Eser Şenkul kimdir?

Konya’nın Karapınar ilçesinde doğan Dr. Eser ŞENKUL, İlk ve ortaöğrenimini Konya’da tamamlamıştır.

2002 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenimine başlamıştır.

2008 yılında mezuniyeti sonrasında Devlet Hizmet Yükümlülüğü görev yeri olan Konya Karapınar Yeşilyurt Kasabası sağlık ocağı tabipliği görevine başlamıştır. 2010 yılında Konya Karapınar Devlet Hastanesi acil servis, Karapınar 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Evde Sağlık Hizmetleri birimlerinde görev almış ve ilgili birimlerin sorumlu hekimliklerini yürütmüştür.

2 Kasım 2012 tarihi ile Konya Karapınar Devlet Hastanesi, Hastane Yöneticisi ve Başhekimi görevine getirilmiş, bu süreçte Karapınar Devlet Hastanesi yeni hizmet binası kurucu başhekimliği görevini gerçekleştirmiştir.

1 Haziran 2015 tarihi itibarı ile Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinde, Tıbbi Hizmetler Uzmanlığı görevini yürütmüştür.

3 Aralık 2017 tarihinde Konya İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı olarak görevine başlamış,18 Kasım 2019 tarihinde Konya İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkanlığı görevine getirilmiştir.

2 Haziran 2022-27 Şubat 2023 tarihleri arasında Kütahya İl Sağlık Müdürü olarak görev yapmıştır.

27 Şubat 2023 tarihli Sağlık Bakanlığı kararı ile atanmış olduğu Aydın İl Sağlık Müdürlüğü görevine 01.03.2023 tarihinde başlamıştır.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yüksek Lisans Programını tamamlayan Şenkul, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde, Histoloji ve Embriyoloji alanında tez döneminde doktorasına devam etmektedir.

Evli ve 4 çocuk babasıdır.