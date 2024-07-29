Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Çine Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceleyen Müdür Şenkul, hastane başhekiminden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “İl Sağlık Müdürümüz Dr. Eser Şenkul, saha ziyaretleri kapsamında Çine Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette İl Sağlık Müdürümüz, hastaneye sunulan sağlık hizmetleri inceledi” ifadeleri yer aldı. Hastanenin acil servis, poliklinik alanları, laboratuvar ve Diyaliz Merkezi başta olmak üzere çeşitli alanlarda incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü, tedavi gören hasta ve hasta yakınları ile sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Müdür Şenkul, yeni hastanenin en kısa sürede hizmete sunulması adına çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti. Sağlık personeli ile bir süre sohbet eden İl Sağlık Müdürü, özverili çalışmalardan dolayı tüm personele teşekkürlerini iletti.