Kuşadası ilçesinde çıkan orman yangınında sağlık ekipleriyle birlikte müdahale eden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, yangından etkilenen vatandaşları ziyaret ederek desteklerini iletti ve sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Kuşadası'nda çıkan orman yangınında ilk müdahaleyi gerçekleştiren sağlık ekipleri hızla harekete geçti. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, yangın sırasında 10 adet 112 Acil Sağlık ekibi, 2 adet UMKE timi, Acil Müdahale Aracı ve UMKE Lojistik aracı ile birlikte 41 sağlık personelinin görevlendirildiğini açıkladı. Ayrıca, hastanelerin bölgede hazır hale getirildiğini ve gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, yangından etkilenen vatandaşları tedavi gördükleri Kuşadası Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette Sağlık Hizmetleri Başkanı ve Yardımcısı ile hastane yöneticileri de yer aldı. Şenkul, vatandaşların ve sağlık ekiplerinin sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve yangın sürecinde gösterdikleri özveri için teşekkürlerini iletti.

Aydın İl Sağlık Müdürü Şenkul, yangına karşı mücadele eden tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, "Yangından etkilenen Aydınlılarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu süreçte gösterilen fedakarlık ve özveri, sağlık ekiplerimizin profesyonelliğini bir kez daha göstermiştir" dedi.