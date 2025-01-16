Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği Okul Sporları Kors Gençler (A-B) ve Yıldızlar Aydın İl Şampiyonası, Kardeşköy Kros Sahası'nda heyecan dolu anlara sahne oldu. Yetenekli sporcular, takımlarıyla birlikte şampiyonluk için kıyasıya yarıştı. Müsabakalarda dereceye giren takımlar, Aydın Şampiyonu unvanını kazanarak madalya ve kupalarını aldı.

Yarışmaların kategorileri ve dereceleri belirlendi

Yıldız Kızlar kategorisinde 2000 metre, Yıldız Erkekler kategorisinde 3000 metre, Genç Kızlar kategorisinde 3000 metre ve Genç Erkekler kategorisinde 5000 metre mesafelerinde mücadele eden sporcular büyük bir azimle yarıştı. Kazanan takımlar, 15 Şubat tarihinde Kuşadası’nda yapılacak olan Grup Müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Dereceye giren takımlar

2000 m Yıldız Kızlar Takım Dereceleri Köşk 100. Yıl Atatürk Ortaokulu Efeler Kardeşköy Ortaokulu Nazilli Orhan Gazi Ortaokulu Nazilli Demirciler Ortaokulu

3000 m Yıldız Erkekler Takım Dereceleri Efeler İmam Hatip Ortaokulu Kuyucak Atatürk Ortaokulu Söke Savuca Ortaokulu Efeler Örsdemir Balkan Ortaokulu

3000 m Genç Kızlar Takım Dereceleri İncirliova Spor Lisesi Kuyucak Anadolu Lisesi Nazilli Fen Lisesi Kuyucak Şehit Bahri Uçuş MTAL



5000 m Genç Erkekler Takım Dereceleri Kuşadası'nda ücretsiz halk oyunları kurslarına yoğun ilgi İncirliova Spor Lisesi Kuyucak Şehit Bahri Uçuş MTAL Kuyucak Anadolu Lisesi Aydın Atatürk Anadolu Lisesi

