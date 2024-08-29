Bugün sabah saatlerinde, Aydın istikametine doğru otoyolda Torbalı gişelerinden 3 km önce bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından güvenlik önlemleri hızla alınırken, kazaya karışan araçların yol dışına çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

İzmir Trafik Birimleri'nin bilgilendirmelerine göre, kazanın olduğu noktadan geriye doğru yaklaşık 2 km uzunluğunda bir trafik yoğunluğu oluştu.

Kazanın yaşandığı bölgeye, güvenlik ekipleri ve trafik polisleri sevk edildi. Otoyolda, kazaya karışan araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesi için çalışmalar sürüyor.