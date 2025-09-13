Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, intihar vakasına müdahale için yola çıkan aracın güzergâhta yapılan basın toplantısına girmesiyle ilgili ortaya atılan “provokasyon” iddialarına sert tepki gösterdi. İtfaiye, tek amaçlarının vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı.

Aydın İtfiayesi'nden açıklama geldi

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 12 Eylül günü saat 18.27’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine intihar vakasına müdahale etmek için yola çıkan aracın, güzergâhta düzenlenen basın toplantısına denk geldiğini açıkladı. Açıklamada, CHP’li bir belediye başkanının iddialarının asılsız olduğu belirtildi.

İtfaiye Daire Başkanlığı, 365 gün 24 saat görev yapan teşkilatın, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalıştığını vurguladı. Açıklamada, görev yapan itfaiyecilerin siyasi tartışmalara alet edilemeyeceği, yapılan ithamların kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Aydın İtfaiyesi, kamu hizmeti yürüten kurumların provokatif yöntemlerle kullanılmasına izin verilmeyeceğini belirterek, görevini özveriyle yapan personelin itibarının korunması gerektiğini kaydetti.