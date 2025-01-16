Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Didim Balat İlkokulu’nda anlamlı bir projeye imza attı. Öğrencilere doğa sevgisi ve çevre bilinci kazandırmak amacıyla okulda bir dizi etkinlik düzenlendi.

Renkli çalışmalar ve eğlenceli etkinlikler

Proje kapsamında okula geri dönüşüm kutuları yerleştirilirken, sınıf duvarlarına hayvan figürleri yapıştırılarak farkındalık oluşturuldu. Ayrıca çocuklar için boyama etkinlikleri düzenlenerek çevre koruma bilinci eğlenceli hale getirildi.

Jandarma ekipleri, öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin sadece bir başlangıç olduğunu ve bu çalışmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtti.