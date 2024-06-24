Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen trafik kontrolleri, trafik güvenliğini sağlamak ve trafik kurallarına uyumu artırmak amacıyla aralıksız devam ediyor. Jandarma Trafik Timleri tarafından 12-23 Haziran 2024 tarihleri arasında yoğunlaştırılan denetimlerde, 16 bin 207 araç kontrol edildi.

142 araç trafikten men edildi

Denetimler sırasında kurallara uymadığı tespit edilen bin 128 sürücüye çeşitli cezai işlemler uygulandı. Ayrıca, 35 sürücünün ehliyetine el konulurken, 142 araç trafikten men edildi. Bu kapsamda, trafik kurallarının ihlal edilmesinin önüne geçmek ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla jandarma ekipleri sıkı denetimlerini sürdürüyor.

Denetimler sürecek

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Jandarma yetkilileri, trafikte güvenliğin sağlanması için vatandaşların trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.