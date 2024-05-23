Operasyonlar kapsamında, göçmen kaçakçılığından 3, hırsızlık suçundan 6, uyuşturucu suçundan 3, yaralama suçundan 2, diğer suçlardan 5 ve ifadeye yönelik aranan 13 kişi olmak üzere toplam 32 kişi jandarma ekiplerinden kaçamadı.

Yakalanan şahıslar arasında, 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranan 9 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranan 2 kişi, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranan 7 kişi ve 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranan 1 kişi bulunuyor. Jandarma ekiplerinin aralıksız devam eden çalışmaları sonucunda yakalanan bu kişilerin Adalet ve Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği cezaevine teslim edilerek yargılanacakları belirtildi.