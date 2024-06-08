Aydın’da huzur ve güvenliğin sağlanması için kesintisiz çalışmalarını sürdüren Jandarma ekipleri, aranan şahısları bulma operasyonlarına devam ediyor. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin icra ettiği koordineli faaliyetler sonucunda başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.

Gümüş Mahallesi'nde 'kasten yaralama' suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A., E.A., B.A. isimli şahıslar ile 'kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından aranan ve ’6136 Sayılı Kanuna muhalefet’ suçundan 3 yıl 1 kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. isimli şahıs, Turanlar Mahallesi’nde Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Yakalanan şahısların jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.