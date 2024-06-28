Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri uzun süredir yürüttükleri titiz çalışmalar sonucunda sit alanındaki bir tarlada izinsiz kazı yapıldığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, belirtilen bölgede 5 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Olay yerinde çok sayıda kazı malzemesi ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

Tarihi eser kaçakçılığına geçit yok

Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı, bölgedeki tarihi ve kültürel mirası koruma konusunda kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan bu başarılı operasyonla, tarihi eser kaçakçılığına bir darbe daha indirilmiş oldu. Şüpheliler hakkında başlatılan adli işlemler devam ederken, ele geçirilen kazı malzemeleri incelenmek üzere yetkililere teslim edildi.