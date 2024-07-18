Aydın’da yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı. Termometreler 41 dereceyi gösterirken, vatandaşlar serinlemek için gölge alanlar aradı.

Sıcaklık rekoru kırıldı

Aydın'da Temmuz ayı sıcaklık ortalaması 28,3 derece olmasına rağmen, termometreler 41 dereceyi gördü. Atatürk Kent Meydanı’nda bulunan termometre de bu yüksek sıcaklığı gösterdi. Vatandaşlar ise aşırı sıcaklardan korunmak için gölgelik alanlara ve parklara yöneldi.

Vatandaşlar gölgede serinlemeye çalıştı

Güneşten korunmak isteyen birçok kişi park ve bahçelerde serinlemeye çalıştı. Özellikle çocuklu aileler, parkların serin gölgelerinde vakit geçirmeyi tercih etti.

Hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar 45 dereceye kadar çıkması bekleniyor

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar 45 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Aydın’ın merkez ilçesi Efeler başta olmak üzere, il genelinde artan sıcaklıklar nedeniyle uzmanlar, vatandaşları mecbur kalmadıkça öğle saatlerinde dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı.

Meteoroloji uzmanları açıklama yaptı

Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların artmaya devam edeceğini ve özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan kişilerin dikkatli olması gerektiğini belirtti. Ayrıca, su tüketiminin artırılması ve güneş ışınlarından korunmak için gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.