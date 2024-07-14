Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi yakınlarında bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'nda başlayan yangın, büyük çaba gerektiren bir müdahale sürecine dönüşmüş durumda.

Yangın, 12 Temmuz Cuma akşamı saat 17.00 sularında Söke ilçesi Sazlı Mahallesi yakınlarında bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'nın geri dönüşüm alanında başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, kontrolden çıktı ve yangın 3. gününe girdi. İtfaiye ekipleri, havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediyor.

Bölgede oluşturulan Tıbbi Uç Nokta (TUN) alanlarında dumandan etkilenen 31 kişiye ilk müdahale yapıldı ve hastanelere sevk edildi. Bugün ikinci depoya sıçrayan alevler sırasında ise 17 kişi daha dumandan etkilendiği bildirildi. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) ve diğer sağlık ekipleri, durumu kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangına havadan 2 uçak ve 2 helikopter, karadan ise çok sayıda tanker, TOMA, itfaiye ve orman aracıyla müdahale ediliyor. Ayrıca çevre illerden de iş makineleri ve köpük araçları talep edilmiş durumda. Ekiplerin yangını söndürme çabaları devam ederken, fabrika ve çevresindeki zararlar da değerlendirilmeye devam ediyor.