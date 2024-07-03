Aydın Koçarlı'da Adnan Menderes'in Evi Eleştiri Topluyor

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bulunan merhum Başbakan Adnan Menderes'in çiftliğindeki ev, bakımsızlığıyla dikkat çekiyor. Yöre sakinleri, Menderes'in hatırasına yakışmayan bu durumu eleştiriyor. Çiftlik, Menderes ailesi tarafından kiraya verildiği için kahya evleri yenilenirken, Menderes'in konağı bakımsızlıktan muzdarip.

Bölge sakinlerinden destek talebi

Menderes'in doğum yılı olan 1899'dan idam edildiği tarih olan 17 Eylül 1961'e kadar yaşadığı bu ev, Koçarlı Çakırbeyli Mahallesi'nde bulunuyor. Bölge sakinleri, duruma üzüldüklerini belirterek, evin kötü durumu nedeniyle ziyaretçilere utanç verdiğini ifade ettiler.

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin açılmasına rağmen çiftliğe gelen ziyaretçi sayısının artmadığını dile getiren yöre halkı, vatandaşların daha çok müzeye gitmeyi tercih ettiklarini aktardı. Evin kiraya verilmiş olduğunu ve bu durumun bilindiğini de vurguladılar.