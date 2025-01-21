Aydın’ın Köşk ilçesi Bozova mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, 49 yaşındaki Hasan Dağlı hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Aydın’dan Denizli yönüne seyir halinde olan B.Ö. yönetimindeki 48 CAY 24 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Dağlı’ya çarptı.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hasan Dağlı’nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazanın nedeni ve detaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. 49 yaşındaki Hasan Dağlı’nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kazanın ardından kamyon sürücüsü B.Ö.’nün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.