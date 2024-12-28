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Gözaltına alınan S.T., jandarma ekiplerince gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.

17 yıl hapis cezası olan hükümlü İzmir'de yakalandı

17 yıl hapis cezası olan hükümlü İzmir'de yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü arama çalışmaları neticesinde, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yağma suçundan 16 yıl 8 ay hapis ceza sına çarptırılan S.T.'yi Ovaköy Mahallesi'nde yakaladı. Yapılan çalışmalar sonucu, aranan şahıs gözaltına alındı.

Aydın 'ın Köşk ilçesinde, "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan S.T. isimli şahıs, jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

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