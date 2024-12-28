Aydın'ın Köşk ilçesinde, "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan S.T. isimli şahıs, jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.
Şahıs Ovaköy Mahallesi’nde yakalandı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü arama çalışmaları neticesinde, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yağma suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan S.T.'yi Ovaköy Mahallesi'nde yakaladı. Yapılan çalışmalar sonucu, aranan şahıs gözaltına alındı.
Adli işlemler başlatıldı
Gözaltına alınan S.T., jandarma ekiplerince gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA