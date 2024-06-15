Aydın'da köyden şehre göç, birçok köyü adeta hayalet köye çeviriyor. Özellikle genç kızların şehre gelme isteği, köylerdeki nüfusun hızla azalmasına neden oluyor. Yaşlılar, gençlerin şehir hayatını tercih etmesinin köy ekonomisine ve kültürüne zarar verdiğini belirtiyorlar. Subaşı Mahallesi gibi kırsal yerleşimlerde de gençlerin göç etmesiyle köylerin boşalması kaçınılmaz hale geliyor.

Eğitim için giden geri gelmiyor

Subaşı Mahallesi'nde yaşayan Ali Genç, gençlerin artan eğitim seviyesiyle birlikte köyden ayrıldıklarını ve geri dönme olasılığının azaldığını ifade ediyor. Mahalledeki okulun kapanmasıyla birlikte gençlerin eğitim için mahalleden uzaklaştığına dikkat çekiyor. Bununla birlikte, genç kızların şehre gitme isteği, köyde kalan erkeklerin de şehre göç etmesine sebep oluyor.

Yaşlı nüfus arttı

Gençlerin kırsal alanlardan ayrılmasıyla köylerde yaşlı nüfusun artması, hem ekonomik hem de kültürel açıdan sorunlara yol açıyor. Köylerde tarım ve hayvancılık gibi geleneksel geçim kaynakları da zayıflıyor. Bu durum, kırsal alanlardaki yaşamın sürdürülebilirliğini tehdit ediyor.