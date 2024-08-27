Yol yapım çalışmaları sürüyor

Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel'in ikinci döneminde, kentin alt ve üstyapı sorunlarını çözme hedefiyle üstyapı yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi 2’inci Sokağı'nı sıcak asfaltla kaplamaya başladı.

Tenis kulübüne yeni yollar

Yeni açılacak Tenis Kulübü'nün bulunduğu bölgede de asfalt çalışmaları yapılıyor. Uluslararası standartlarda gece aydınlatmalı 4 tenis kortu ve 1 antrenman kortunun yer aldığı kulübe giden yollardan biri olan bu alanda yapılan çalışmalar tamamlandığında, Kadınlar Denizi yaklaşık 3 bin metrekare yeni yola kavuşacak.

Modern yollara kavuşma süreci

Yol yapım çalışmaları, Kuşadası'nın daha modern ve konforlu yollarına kavuşmasına katkı sağlıyor. Şehir genelindeki diğer yenileme projeleriyle birlikte, bölgenin alt ve üstyapısı da güçlendirilmeye devam ediliyor.