Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, meclis toplantısındaki gerginlik nedeniyle ikinci kez toplantıyı erteledi. CHP ve AK Parti arasında gerilim yaşandı.
Aydın Eylül ayı Belediye Meclisi ikinci kez ertelendi
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Grubu ve AK Parti arasında yaşanan gerilim nedeniyle Eylül ayı meclis toplantısının ikinci oturumunu erteledi. Tartışma, önergelerin gündeme alınmaması ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e söz verilmemesi üzerine başladı.
Çerçioğlu'ndan Günel'e "Konuşmanı istemiyorum" çıkışı
Özlem Çerçioğlu, önceki toplantının yapılamaması nedeniyle CHP Grubu'nun ek gündem taleplerini kabul etmedi. Ömer Günel’in bu durumu eleştirmesiyle gerginlik arttı. Günel, söz almak istediğinde Çerçioğlu, “Konuşmanı istemiyorum” diyerek uyardı.
CHP grubu ret oyu verdi
CHP Grubu, Çerçioğlu'nun tutumu nedeniyle gündem maddelerine ret oyu verdi. Çerçioğlu ise tepkilere karşı, “Burada hizmet önemli, siz burada hizmet için değilsiniz” dedi.
Cumhur İttifakı’ndan CHP grubuna sert tepki
Nuri Güler, yeni Dörtyol Kavşağı’na yapılacak köprülü kavşağın engellenmesini Aydın’a ihanet olarak değerlendirdi. Meclisteki tansiyon arttı, Çerçioğlu toplantıyı erteledi.