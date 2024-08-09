Aydın Merkezli 13 Ilde Operasyon! Organize Suç Örgütü Çökertildi!

Aydın’ın merkezli olarak başlatılan geniş çaplı bir operasyonda, yasadışı bahis ve kumar çetesi çökertildi.

42 adreste eş zamanlı arama

Operasyon kapsamında, Aydın’ın yanı sıra Antalya, Niğde, İstanbul, Balıkesir, Aksaray, Konya, Sakarya, Yalova, Ankara, Adana, Zonguldak ve Amasya illerindeki toplam 42 adreste eş zamanlı arama yapıldı. Şüpheliler, yurtdışından sağlanan bahis ve online kumar altyapıları kullanarak yasadışı bahis ve canlı kumar oyunları düzenlemekle suçlanıyor. Suç örgütünün, global ölçekte faaliyet gösteren ve açık sistem olarak tanımlanan yasadışı bahis siteleri üzerinden haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Örgüt çeşitli departmanlardanmış

Operasyonda, suç örgütünün çeşitli departmanlardan oluşan yapısı ortaya çıkarıldı. Genel yönetim, admin, canlı destek, call center, bonus yönetimi, risk yönetimi, finans yönetimi, marketing ve yazılım departmanlarıyla organize bir şekilde çalıştıkları tespit edildi. Yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve suç unsurları ele geçirildi.

35 şüpheli yakalandı

Yakalanan 35 şüpheli, adli işlemler için Aydın’a getirildi.