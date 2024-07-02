Aydın merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda arkadaşlık siteleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne yönelik yapılan operasyon sonucunda 9 şüpheli tutuklandı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi

Adliyeye sevk edilen ve örgütün elebaşı olduğu iddia edilen M.G.'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Dün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, Aydın, İstanbul, Mardin ve Iğdır'da belirlenen adreslere baskın düzenlenmişti. Şüpheliler, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama suçlarını işledikleri gerekçesiyle yakalanmıştı.

Dolandırıcılar sahte hesapla arkadaşlık sitelerinden kontak kurdu

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin sahte hesaplarla arkadaşlık siteleri üzerinden iletişim kurdukları kişilerin fotoğraflarını ve kişisel verilerini ele geçirdikleri ortaya çıktı. Bu bilgileri kullanarak kurmaca dava evrakları hazırlayan şüphelilerin, mağdurlara şantaj yaparak uzlaşma, avukatlık ve dava kapama bedeli adı altında ödeme aldıkları belirlendi. Elde ettikleri gelirleri yabancı kripto borsaları arasında transfer ederek izlerini kaybettirmeye çalışan şüpheliler, bu şekilde paranın meşru yollardan kazanıldığı izlenimi yaratmaya çalışmışlardı.