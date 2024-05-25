Operasyonda 1 milyar 49 milyon TL'lik işlem hacmiyle dolandırıcılık yapan 38 şüpheliden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suç Örgütünün Çökertilmesi İçin Dev Operasyon

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, "Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç Gelirlerini Kripto Varlıklar Üzerinden Aklama" suçlarını örgütlü olarak işleyen şüpheliler tespit edildi. Suç örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde yer alan ve faaliyetlerini organize bir şekilde sürdüren şüphelilere yönelik düğmeye basıldı.

17 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Aydın’ın Nazilli ilçesi merkezli olmak üzere İzmir, İstanbul, Hatay, Ankara, Sakarya, Diyarbakır, Gaziantep, Manisa, Bartın, Tekirdağ, Van, Balıkesir, Sivas, Samsun, Kütahya ve Uşak illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Suçta kullandıkları çok sayıda dijital materyale el konuldu.

18 Kişi Tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 38 şüpheliden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 19 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Suç Gelirlerini Kripto Varlıklarla Akladılar

Operasyon kapsamında ele geçirilen bulgular, suç örgütünün elde ettiği gelirleri kripto varlıklara çevirerek akladığını ortaya koydu. Bu yöntemle 1 milyar 49 milyon TL'lik işlem hacmine ulaşan şüphelilerin, dijital dünyanın olanaklarını kullanarak suç gelirlerini gizlemeye çalıştıkları tespit edildi.