Muğla Yatağan’da meydana gelen orman yangını, can ve mal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle akşamüzeri Aydın-Muğla karayolunun trafiğe kapatılmasına neden oldu. Gece saatlerinde yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte yol tekrar trafiğe açıldı.

Yangınların sebebi ve etkisi

Muğla'da son birkaç gündür farklı noktalarda birbiri ardına başlayan orman yangınları, bölgede büyük bir endişe yarattı. Önceki gün Milas ve Bozdoğan’da çıkan yangınlarla başlayan kriz, bugün Yatağan’da üç ayrı noktada meydana gelen yangınlarla devam etti. Yetkililer, güvenlik sebebiyle Yatağan’daki üç köyü tahliye etmek zorunda kaldı.

Yangının hızla ilerlemesi ve rüzgarın etkisiyle Aydın-Muğla karayoluna kadar ulaşan alevler, yol güvenliğini tehlikeye attı. Bu durum üzerine, yetkililer karayolunu akşam saatlerinde tedbir amaçlı olarak trafiğe kapattı. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, bu kapanma bölgede ulaşımı büyük ölçüde etkiledi.

Yolun yeniden açılması

Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte Aydın-Muğla karayolunun gece yarısı itibarıyla tekrar trafiğe açıldığı bildirildi. Yolun açılması, bölgedeki ulaşımın normale dönmesini sağladı. Yetkililer, yangın tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.