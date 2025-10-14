Aydın’ın Nazilli ilçesinde motosikletiyle kaza yapan infaz koruma memuru Yalçın Temel (39), 5 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Temel’in ölümü ailesini ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu.
Kaza ağır yaralanmıştı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde görev yapan infaz koruma memuru Yalçın Temel (39), geçirdiği motosiklet kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, 9 Ekim’de Yeşil Mahalle Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Motosikletinin kontrolünü kaybeden Yalçın Temel, savrularak devrildi. Kaza sırasında başını yere çarpan Temel ağır yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı.
5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
Hastanede 5 gündür tedavi altında bulunan Yalçın Temel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün saat 01.00 sıralarında yaşamını yitirdi.
Evli ve 2 çocuk babası olan Temel’in vefatı, ailesini, sevenlerini ve cezaevi personelini yasa boğdu.
Temel’in bugün ikindi vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından, memleketi İnceğiz Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.
Nazilli Cezaevi Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Mesai arkadaşımız, değerli infaz koruma memurumuz Yalçın Temel’i elim bir trafik kazası sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”