Kemal ALTAN- NAZİLLİ/Aydın

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan uyuşturucu örgütü çökertildi. İlçe Janarma Komutanlığına bağlı KOM ekiplerinin düzenledikleri operasyonlar sonrasında yakalanarak göz altına alınan toplam 7 şüpheli şahıs sorgulama işlemlerinin tamamlanmasının ardından önce Nazilli Devlet Hastanesine ardından da geniş güvenlik önlemleri altında Nazilli Adliyesine getirildiler. 

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 aydır devam eden uyuşturucu operasyonunu bugün gözaltına alının 7 kişinini Nazilli Adliyesine getirilmesi ile son buldu. Jandarma KOM ekiplerinin teknik ve fiziki takip neticesinde; örgütlü uyuşturucu madde ticareti suçunu işlediği tespit edilen 6 şüpheliye yönelik 4 ayrı ara operasyonda yakalanan 2 suç örgütü üyesi yakalandı. 

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9 Temmuz Salı günü gerçekleştirilen operasyonda örgüt lideri O.S.’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli şahsa ait 14 ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında suç örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen 3 şahıs ile birlikte toplam bayan ve erkek olmak üzere yakalanan toplam 7 şüpheli şahıs Jandarma ekiplerinin sorgulamaları sonrasında Nazilli Adliyesine getirildiler. 

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Jandarma KOM ekiplerinin yapmış oldukları operasyonlar sonrasında 620 gram metamfetamin, 54 gram kubar esrar, 1 adet 7,65 mm. çapında tabanca, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 7 adet cep telefonu ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Jandarma KOM ekiplerinin gözaltına aldıkları 7 şüpheli şahıs Nazilli Adliyesine adliyeye getirildi.

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Jandarma KOM Ekiplerince düzenlenen operasyonlar ile göz altına alınan Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı’nda ifadeleri alınan 7 şüpheli bayan ve erkek şahısların sorgulama işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nazilli Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollarının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Nazilli Adliyesi'ne getirildiler. Adliyeye getirilen 7 şahıs önce Savcılık sorgulama işlemlerinin ardından daha sonrası mahkemeye sevk edilecekler.
 

Editör: Kemal Altan