29 Haziran Cumartesi günü İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak mevkiinde çıkan yangın, kısa sürede genişleyerek Aydın'ın Kuşadası ilçesine ulaştı. Yangın sonucu yüzlerce dönüm alan yanarken, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı söndürme çalışmaları sayesinde yangın kontrol altına alındı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yangının ardından yanan bölgelerin havadan görüntülendiğini ve antik su kemerlerinin bir bölümünün zarar gördüğünü belirtti.

Yangının etkileri

Resmi bilgilere göre, yangında 350 hektar alan yandı. Yangının söndürülmesi için çevre il ve ilçelerden destek ekipler gönderildi ve gönüllüler de çalışmalara katıldı. Ekiplerin yoğun çabaları sayesinde yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına geçildi.

Havadan görüntülenen zararın boyutları

Yangın sonrası bölgenin drone ile havadan görüntülenmesi, yeşil örtünün büyük ölçüde kaybedildiğini ve birçok canlının yaşam alanının yok olduğunu ortaya koydu. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yangının yol açtığı zararın boyutlarını şu sözlerle ifade etti: "Tüm kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin iş birliğiyle yangın söndürüldü. Ancak, yangından sonra meydana çıkan görüntüler herkesi derin üzüntüye boğdu. Özellikle deniz manzarasının görüldüğü alanlarda cam şişe yoğunluğu hemen göze çarpıyordu. Yaban hayatındaki durum henüz net değil, ancak birçok sürüngen ve yaban hayvanının yangında yaşamını yitirdiğini tahmin ediyoruz."

Antik su kemerlerine zarar

Efes'e su taşıyan antik su kemerlerinin bir bölümü yangında zarar gördü. Sürücü, "Sevindirici olan, Kuşadası sivil toplum örgütleri tarafından Tabiat Parkı olması için talep edilen Bahçecik Boğazı'na yangının sıçramaması oldu. Bu, havadan yapılan müdahale ve orman ekiplerinin büyük gayreti sayesinde gerçekleşti" dedi.

Orman yangınlarına karşı duyarlılık çağrısı

Yangınların çıkmasını önlemek için vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunan Sürücü, "Ormanlarımızın korunması için, özellikle orman bölgelerinde cam gibi atıkların atılmaması, sigara içilmemesi ve mangal gibi ateşli aletlerin kullanılmaması gerekir. Herkes bu konuda dikkatli ve duyarlı olmalı, olumsuz faaliyette bulunan kişileri uyarmalı ve ilgili kurumlara bildirmelidir" ifadelerini kullandı.