Aydın Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve Aydın protokolünden yoğun bir katılım sağlandı.

Vali Canbolat, katılımcılarla bire bir tokalaşarak bayramlarını kutladı ve birleştirici gücüne vurgu yaparak “Kardeşliğin, yardımlaşmanın, paylaşmanın, sevginin ve muhabbetin bayramı Kurban Bayramı’nız mübarek olsun. Sevdiklerinizle bir araya gelmenin, huzur ve mutluluğun paylaşıldığı nice bayramlara” ifadelerine yer verdi.

Törene Aydın Valisi Yakup Canbolat’ın yanı sıra Aydın milletvekilleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.