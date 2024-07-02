Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının ardından, tercihte bulunacak öğrencilere meslek liselerini seçmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. Maraş, meslek liselerinin, tüm sektörlerde aranan elemanları yetiştirdiğini ve teknik bilgi ile beceri gerektiren alanlarda meslek lisesi mezunlarına olan talebin arttığını vurguladı.

Meslek liseleri geleceğe hazırlıyor

Maraş, meslek liselerinde alınacak eğitimin iş hayatında avantaj sağladığını belirterek, "Son yıllarda yıldızı parlayan meslek liseleri, öğrencilerimize önemli avantajlar sağlıyor. Tercih yapacak öğrencilerimize çağrım, meslek liselerini tercih etsinler" dedi.

Ara eleman ihtiyacı fazla

Başkan Maraş, Türkiye'nin en büyük sorunlarından birinin ara eleman azlığı olduğunu belirterek, "Neredeyse tüm sektörlerde büyük bir ara eleman sıkıntısı var. Ara elemanların en büyük kaynağı meslek liselerimiz. Meslek liselerini tercih edecek öğrencilerimiz, genç yaşta meslek sahibi olmanın yanı sıra, hayata erken atılma ve girişimci olma fırsatını yakalayacak. Şu anda birçok sektörde ara elemanlar, beyaz yakalılardan fazla gelir elde edebilecek pozisyonda" diye konuştu.

Gençlere destek, ülkeye yatırım

Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş, mesleki eğitime önem veren ülkelerin sanayisinin geliştiğine dikkat çekerek, "Meslek liselerinde verilen eğitimin çok önemli olduğuna inanıyor ve geliştirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Geçen Mayıs ayında Türk Eğitim Vakfı ile anlamlı bir protokole imza atarak, Aydın’da meslek liselerinde eğitim görecek olan başarılı fakat maddi zorluklar nedeniyle eğitimlerine devam etmekte güçlük çeken gençlerimize destek olacağız" dedi.

Mesleki eğitimin geleceği

Gökhan Maraş, "Aydın Sanayi Odası olarak bizler, mesleki eğitimi ve yetişmiş insan gücünü oldukça önemsiyoruz. Bu sebeple meslek liselerinin gelişimi ve geleceğini, memleket meselesi olarak görüyoruz. Öğrencilerimize vereceğimiz maddi ve manevi her destek, onların ülkemiz sosyal ve ekonomik gelişiminde bir birey olarak yer almalarına imkân tanıyacaktır. Öğrencilerimizi Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni tercih etmeye davet ediyoruz. Bu okulları tercih edecek gençlerimizin diploması, mesleği olacak" diye konuştu.