Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Aydın Şehir Hastanesi’nin hızla devam eden inşaatını yerinde inceledi. İç ve dış mekânlar ile sağlık hizmet sunum alanları ve örnek hasta odalarını detaylı bir şekilde gözden geçirdi. Şenkul, inşaat sürecinin hızla ilerlediğini ve hastanenin şehre kazandırılması için süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Sağlık hizmetlerinin kalitesi artırılıyor

İl Sağlık Müdürü Şenkul’a, hastane ziyaretinde Hizmet Başkanları, Başkan Yardımcıları ve teknik ekip eşlik etti. Yapının tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedefleniyor. Şenkul, projenin hızla tamamlanarak hem şehrin hem de milletin hizmetine sunulacağına olan inancını vurguladı.