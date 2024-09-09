Aydın Söke’de üreticilere yönelik destekler hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, süt üreticilerinin 2025 yılı prim başvuruları tamamlanmış bulunuyor. Nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan dönemde, Söke’de faaliyet gösteren 368 süt üreticisine ait 8 milyon 578 bin 500 kilogram süt için toplamda 3 milyon 486 bin 600 TL süt primi tahakkuk ettirildi.

Destek devam edecek

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ilgili evraklar gerekli işlemler için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderildi. Yapılan açıklamada, süt üreticilerinin yanında olmaya devam ettikleri ve desteklerin süreceği vurgulandı.

Süt üreticilerine sağlanan bu destekler, hem üreticilerin mali yükünü hafifletiyor hem de yerel ekonomiye önemli bir katkı sağlıyor. Ödemelerin ne zaman yapılacağı merakla bekleniyor.