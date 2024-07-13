Aydın'ın Söke ilçesindeki Kipaş Kağıt Fabrikası'nda akşam saatlerinde başlayan yangın, gece yarısı yeniden kontrolden çıktı. Rüzgarın etkisiyle şiddetlenen alevler, gecenin karanlığını aydınlattı.

Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi yakınlarındaki Kipaş Kağıt Fabrikası'nda geri dönüşüm alanındaki atık kağıtların depolandığı bölümde, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını havadan ve karadan müdahale ederek gece kontrol altına aldı.

Rüzgarın etkisiyle yangın yeniden alevlendi

Gece yarısı rüzgarın şiddetini artırmasıyla yangın yeniden kontrolden çıktı. Alevler hızla yayılırken, itfaiye ekipleri karadan müdahale etmeye devam etti. Yangına, itfaiye ve orman ekiplerinin yanı sıra AFAD, UMKE ve TOMA'lar da müdahale etti.

Çevre illerden destek

Aydın Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin araçlarının yanı sıra bazı özel firmaların tankerleri de söndürme çalışmalarına destek sağladı. Ayrıca, Muğla, Manisa, Antalya ve Denizli Büyükşehir İtfaiyesi de yangın söndürme çalışmalarına ekip gönderdi.

Kriz merkezi ve maddi hasar

Yangını söndürme çalışmaları, oluşturulan kriz merkezi tarafından yönetiliyor. Şu ana kadar oluşan maddi hasarın ciddi boyutlara ulaştığı öğrenildi. Saatlerdir devam eden yangını kontrol altına almak için ekiplerin mücadelesi sürüyor.