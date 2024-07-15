Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Kipaş Kağıt Fabrikası'nda 12 Temmuz Cuma günü çıkan yangın, tüm müdahalelere rağmen hızla yayılmaya devam ediyor. Yangın, fabrikanın tamamına sıçramış durumda ve çevrede büyük bir felakete yol açıyor.

Yangının boyutu ve müdahale çalışmaları

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'nda 12 Temmuz Cuma günü saat 17.15'te başlayan yangın, hızla yayılarak fabrikanın tamamına sıçradı. İtfaiye ekipleri ve iş makineleri ile yapılan müdahaleler, yangının ilerlemesini durdurmakta yetersiz kalıyor. Yangının yaklaşık 240 bin metrekarelik bir alanda depolanmış olan kağıt balyalarına sıçraması, alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Yangının, rüzgarın etkisiyle diğer bölgelere sıçrama riski de bulunuyor.

Müdahale ekiplerinin mücadelesi

Yangını söndürme çalışmalarına, Aydın ve çevre illerden gelen ekiplerin yanı sıra Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden toplam 23 ildeki takviye ekipler de katılıyor. Yangının büyüklüğü ve fabrikanın geniş alanı nedeniyle bazı bölgelerde yangın kendi haline bırakılırken, diğer bölgelerde söndürme ve ayıklama çalışmaları devam ediyor. Fabrikanın tamamının yanmış olduğu bilgisi de doğrulandı.

Dron görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi

Yangının boyutunu ve etkilerini ortaya koyan dron görüntüleri, felaketin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seriyor. Görüntülerde, fabrikanın büyük bir bölümünün alevler içinde olduğu ve yangının etkisinin çevre bölgelerde de hissedildiği görülüyor.

Yangının ekonomik ve çevresel etkileri

Kipaş Kağıt Fabrikası'nda çıkan yangının ekonomik ve çevresel etkileri büyük olacak gibi görünüyor. Fabrikada üretilen kağıtların ve tesisin büyük bir kısmının yanması, hem yerel ekonomiyi hem de çevreyi olumsuz etkileyecek. Yangının kontrol altına alınması ve soğutma çalışmalarının tamamlanması sonrasında, zararın boyutu daha net anlaşılabilecek.