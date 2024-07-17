Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aydın'ın Söke ilçesinde tarım alanlarında kullanılan bitki koruma ürünlerinin artmasıyla birlikte arıların zarar görmemesi için çağrıda bulundu.

Arıcık ve tarımsal üretime yönelik tedbirler

Üreticilere yönelik yapılan açıklamada, kimyasal mücadelenin arıcılar ve çevre için olası risklerine dikkat çekilerek, ilaçlama öncesi ve sırasında uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.

Bu kapsamda, ilaçlamanın zamanı, uygulama şekli ve arıcılara yapılacak duyuruların önemi vurgulandı. Söz konusu tedbirlerin, hem tarımsal üretimi hem de arıcılığı koruma amacı taşıdığı belirtildi.