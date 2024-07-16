Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bitki sağlığı kontrolleri kapsamında sahada çalışmalarını sürdürüyor. Akdeniz meyve sineği zararlısının popülasyonunu değerlendirirken, vuruk olgunluğa erişen meyve bahçelerinde ilaçlama gerekliliği vurgulandı. İlaçlamanın hasat öncesine kadar devam etmesi gerektiği belirtilirken, özellikle serin saatlerde ilaçlama yapılması tavsiye ediliyor.

Koruma ürünleriyle mücadele

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Akdeniz Meyve Sineği'nin meyvelere zarar verme olgunluğuna ulaşmış bahçelerde ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle mücadele edilmeli ve hasat zamanına kadar süreklilik gösterilmelidir" denildi.