Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal desteklerden yararlanmak isteyen üreticilere Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularını tamamlamaları için çağrıda bulundu.

Çiftçilere destek için kayıt uyarısı

ÇKS, Türkiye genelindeki tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınmasını ve çiftçilerin devlet desteklerinden yararlanmasını sağlayan kritik bir sistem. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ÇKS kayıtlarının 2025 yılı için son başvuru tarihinin 31 Aralık 2024 olduğunu hatırlatarak, üreticilerin kayıtlarını eksiksiz tamamlamaları gerektiğini vurguladı.

Hafta sonu hizmeti devrede

Aydın’da çiftçilerin kayıt işlemlerini kolaylaştırmak adına Ziraat Odaları’nın hafta sonu da hizmet vereceği açıklandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "ÇKS müracaatınızı yaparak desteklemelerden faydalanabilmeniz için ilimizdeki Ziraat Odaları hafta sonu açık olacaktır. ÇKS kaydını yaptırmayanların e-devlet üzerinden veya bağlı oldukları ziraat odasına başvurarak kayıtlarını güncellemeleri önemle duyurulur."

Kayıtlar neden önemli?

ÇKS kaydı olmayan çiftçiler devletin sunduğu tarımsal destek, teşvik ve hibelerden faydalanamıyor. Sistem ayrıca, tarımsal üretimle ilgili verilerin toplanması ve sektörel planlamalar için de büyük bir öneme sahip. Çiftçiler, e-devlet üzerinden kayıtlarını hızlıca güncelleyebilir. İlgili odalar, çiftçilerin kayıt işlemlerini kolaylaştırmak için hafta sonları da hizmet verecek. Kayıt sırasında istenen belgelerin eksiksiz olmasına dikkat edin.