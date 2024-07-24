Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Aydın Tren Garı girişinde bırakılan şüpheli çanta, güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde patlatılan çantadan kişisel eşyalar çıktı.

Polis ekiplerine ihbar edildi

Olay, saat 17.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Vali Konağı Bulvarı'nda bulunan Aydın Tren Garı girişinde meydana geldi. Kaldırımda bırakılan çanta, vatandaşların dikkatini çekti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine, polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi ve güvenlik önlemleri alındı.

Fünye ile patlatıldı

Polis ekipleri, tren garı çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Garın giriş ve çıkışları ile çevredeki cadde ve sokaklar geçici olarak trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar güvenlik amacıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Bomba imha uzmanları, özel kıyafetlerle çantayı inceledi ve uzaktan fünye ile patlattı.

Çantadan kişisel eşyalar çıktı

Kontrollü patlatma işlemi sonrasında yapılan incelemede, çantada herhangi bir patlayıcı madde bulunmadığı, sadece kişisel eşyalar olduğu tespit edildi. Olay, büyük bir paniğe neden olurken, çantanın sahibine ulaşılması için çalışmalar başlatıldı.