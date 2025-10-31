Aydın Valiliği’nden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu

Aydın – 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyon, Aydın Valisi Yakup Canbolat ve eşi Ayşegül Canbolat’ın ev sahipliğinde Akarsu Park’ta gerçekleştirildi.

Cumhuriyet coşkusunun yaşandığı resepsiyona; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Aydın İl Emniyet Müdürü ve müdür yardımcıları, Aydın İl Jandarma Komutanı, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü, KOSGEB İl Müdürü, MHP Aydın İl Başkanı, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve Aydın’a altın madalya kazandıran sporcular katıldı.

Programda bir konuşma yapan Vali Yakup Canbolat, Cumhuriyet’in kuruluşunun önemine değinerek birlik ve beraberliğin ülkenin en büyük gücü olduğunu vurguladı.

Resepsiyonda davetliler, Cumhuriyet’in anlam ve değerine vurgu yaparak birlik ve dayanışma mesajları verdi. Etkinlik, müzik dinletileri ve tebriklerin kabulüyle sona erdi.