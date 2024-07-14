Aydın Valisi Yakup Canbolat, Bozdoğan ilçesini ziyaret ederek kamu yatırımları ve inşaatı son aşamaya gelen meslek lisesi hakkında incelemelerde bulundu. Vali Canbolat, projelerin bölge halkı için önemini vurguladı ve yatırımların hızla hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Vali Canbolat'ın Bozdoğan ziyareti

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Bozdoğan ilçesini ziyaret ederek kamu yatırımlarını yerinde inceledi. Vali Canbolat'a ziyaretinde Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe ve ilçe protokolü eşlik etti. İncelemeler sırasında Vali Canbolat, projelerin son durumu hakkında bilgi aldı.

Projelerin önemi ve katkısı

Vali Canbolat, yapılan yatırımların Bozdoğan ve çevresi için büyük önem taşıdığını belirtti. Bölge halkının yaşam kalitesini artıracak olan bu projelerin, tamamlandığında ekonomik ve sosyal gelişime büyük katkı sağlayacağı ifade edildi.

Meslek lisesi şantiyesi ziyareti

Vali Canbolat, kamu yatırımları incelemesinin ardından inşaatı son aşamaya gelen meslek lisesi şantiyesini ziyaret etti. Şantiye alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Canbolat, projenin tamamlanması için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Eğitime katkı sağlayacak

Meslek lisesi projesinin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki gençlerin mesleki eğitim imkanlarının artacağını ifade eden Vali Canbolat, bu tür yatırımların eğitime ve istihdama büyük katkı sağlayacağını vurguladı.