Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Alhisar bölgesinde saat 16.45 sıralarında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Alevlerin kontrol altına alınması için yoğun bir çalışma yürütülürken, Aydın Valisi Yakup Canbolat yangın bölgesinde incelemelerde bulundu ve basına açıklamalarda bulundu.

"Yangın henüz kontrol altında değil"

Vali Canbolat, yaptığı açıklamada, "İlimizde bugün öğle saatlerinde iki büyük yangın başladı. Şu anda en ciddi durum, Bozdoğan Alhisar bölgemizde rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangındır. Yanan alanın büyük bir kısmı ormanlık bölgedir ve alevler hızla yayılmaya devam ediyor" dedi.

Vali Canbolat, yangına müdahale eden ekipler hakkında da bilgi verdi: "Bölgede 3 helikopter ve 2 uçakla müdahale sağlandı. Havanın kararmasıyla gece görüşlü bir helikopterimiz sabaha kadar yangınla mücadeleye devam edecek. Orman Bölge Müdürlüğümüzden 38 araç ve 147 personel, sağlık müdürlüğümüzden 15 personel, üç ambulans, bir UMKE ekibi ve bir UMKE Tıbbi Müdahale Aracı, jandarmamızdan 74 personel ve 16 araç, Büyükşehir Belediyemizden ise 9 araç ve 35 personel yangınla mücadelede görev yapmaktadır."

Tahliyeler devam ediyor

Vali Canbolat, yangının Örmepınar Mahallesi’ne yaklaşması nedeniyle şu ana kadar 45 kişinin tahliye edildiğini, geri kalan vatandaşların tahliyesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. "Yangın kontrol altına alınmış değil. Rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Devletimizin tüm imkanlarıyla sabahın ilk ışıklarından itibaren yangını kontrol altına almak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Umudumuz, yangını en kısa sürede çevreleyip kontrol altına alabilmek" ifadelerini kullandı.