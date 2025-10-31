Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın ve İzmir'de faaliyet gösteren ve kendilerine “Yıldırım Çetesi” adını veren suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, çete üyelerinin silahla tehdit, ev ve araç kurşunlama gibi olayları örgütlü şekilde planladıkları ve bu eylemleri “korku ve güç gösterisi” amacıyla kayda alıp sosyal çevrelerinde nam salmak için paylaştıkları tespit edildi.

Çete lideri yurt dışına kaçtı

Soruşturma kapsamında, örgütün liderinin yurt dışına kaçtığı belirlendi. Çete liderinin verdiği talimatları uyguladığı değerlendirilen beş şüpheli, jandarma ekiplerince yapılan takip sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

4 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K., M.B.F., B.G. ve D.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yurt dışında bulunan örgüt liderinin yakalanması için uluslararası iş birliğiyle çalışmaların sürdüğü bildirildi.