Kuşadası İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı, bu kez yaz konserlerinin adresi oldu. Kuşadası’nda yaşayanlar ve tatilciler, Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenlerinden oluşan orkestranın performansıyla keyifli anlar yaşadı. Konser, renkli görüntülere sahne olurken, izleyiciler günün stresini atma fırsatı buldu.

“Yaz boyunca devam edecek”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yaz boyunca devam edecek konser serisi hakkında şunları söyledi: "Tüm vatandaşlarımızı konserlerimize davet ediyoruz. Yaz akşamlarını müzikle renklendiriyoruz."

Bir sonraki konser İncirliova’da

Serinin bir sonraki yaz konseri, 10 Temmuz akşamı saat 21.00’de İncirliova Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek.