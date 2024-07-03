Aydın Yunusemre’den Kadınlara Ekonomik Destek

Aydın’ın Yunusemre ilçesinde, Yunusemre Belediyesi hanım lokallerinde düzenlenen kurslara katılan kadınların ürettikleri el işi ürünler, Millet Çarşısı’ndaki sosyete pazarında satışa sunulmaya başlandı. Başkan Semih Balaban, bu girişimin her Salı günü düzenlenecek olmasının, kadınların ev ekonomilerine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Yunus Emre Millet Çarşısı’nda kuruldu

Yunusemre Belediyesi tarafından desteklenen hanım lokallerindeki kurslara katılan ev hanımları, el becerilerini geliştirirken ürettikleri çeşitli el işi ürünleri, artık Yunus Emre Millet Çarşısı’nda kurulan sosyete pazarında satışa sunuyorlar. Başkan Semih Balaban, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan ve ilgili müdürlerle birlikte pazar tezgahlarını ziyaret ederek, kadın girişimcilerin yanında yer aldı.

Özel ve el yapımı ürünler

Başkan Semih Balaban, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, “Hanım lokallerimizdeki kadın kardeşlerimiz, ürettikleri el işi ürünleri Güzelyurt Mahallemizdeki Millet Çarşısı’nda bulunan Sosyete Pazarı’nda halkımızla buluşturuyorlar. Bu pazarda ekonomik fiyatlarla satışa sunulan ürünler, hem kadınlarımızın gelirlerine katkı sağlayacak hem de halkımız için özel ve el yapımı ürünler sunacak” dedi.