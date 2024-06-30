Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Aydın ilinde yaşanabilecek kuvvetli rüzgar ve fırtına riskine karşı vatandaşları uyardı. Önlem alınması gereken olası olumsuzluklar arasında ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi durumlar bulunuyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın il genelinde bugün ve yarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli rüzgarlar (50-70 km/s) ile kısa süreli fırtına (80 km/saat) beklendiği belirtildi. Bu durumun ulaşımda aksamalara ve çatı uçmasına neden olabileceği ifade edildi.

Vatandaşların, olası olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı. Özellikle açık alanlarda bulunan malzemelerin güvenliği sağlanmalı, çatıların güçlendirilmesi gerekiyor. Seyahat planları yapacak kişilerin de hava durumunu dikkate alarak hareket etmeleri öneriliyor.

Aydın'da belediyeler ve ilgili kurumlar, olası acil durumlar için gerekli hazırlıkları yapmış durumda. Ekipler, hava koşullarına göre gerekli müdahaleleri yapacak ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için çalışacaklarını belirtti.