Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan ve 30 bin metrekarelik bir alana yayılan bu modern merkez, sokakta yaşayan hayvanların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Karantina bölümü, ameliyathane, tedavi üniteleri ve yoğun bakım bölümü gibi birçok alanın yer aldığı merkez, sokak hayvanlarına kapsamlı hizmet sunmayı hedefliyor.

Sokak hayvanlarına yaşam hakkı

Başkan Çerçioğlu, “Tüm sokak hayvanlarına yaşam hakkı tanınması gerektiğini savunuyoruz. Aydın’ın havasını, suyunu, toprağını paylaştığımız can dostlarımıza en iyi hizmeti verme gayretindeyiz" dedi. Çerçioğlu, 30 bin metrekarelik bu merkezde yüzlerce bakım ünitesinin yanı sıra hasta ve engelli hayvan tedavi üniteleri, yoğun bakım bölümü, karantina bölümü, gözlem alanı ve ameliyathane bulunduğunu belirtti. Ameliyathanede kısırlaştırma operasyonlarının da yapıldığını ekledi.

Tüm detaylar düşünüldü

Merkezde ayrıca köpek gezinti alanı, yavru ve anne bölümleri de bulunuyor. Başkan Çerçioğlu, yaşamını yitiren hayvanlar için bir mezarlık alanı oluşturduklarını da vurguladı ve "Can dostlarımıza işini severek yapan veteriner hekimler ve uzman personellerimizle hizmet veriyoruz. Padoklarında, ısıtıcıdan klimaya kadar her türlü ihtiyaçlarına yer verdik" ifadelerini kullandı.